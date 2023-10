Dat het de PlayStation 5 al lange tijd behoorlijk voor de wind gaat mag geen verrassing zijn. In september heeft Sony wederom uitstekende zaken gedaan, want uit verkoopinformatie van die maand blijkt dat de console in Europa een stijging heeft gezien van 175% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Dit ziet ook een direct effect in de verkoop van games, zo is dat toegenomen met 28%. Als we naar andere platformen kijken ziet de maand september er wat minder goed uit. Zo zijn de verkopen van de Nintendo Switch met 28% gedaald tegenover vorig jaar en de Xbox Series X|S ziet een daling van 35%.

Deze informatie is gebaseerd op verkoopinformatie uit heel Europa, maar hierbij moeten we wel opmerken dat de cijfers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland niet meegenomen zijn. Een meer uitgebreid rapport kun je terugvinden bij GamesIndustry.biz.