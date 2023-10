De officiële release van The Lord of the Rings: Return to Moria is slechts enkele dagen van ons verwijderd, maar op de valreep komt uitgever North Beach Games met een teleurstellende mededeling. PlayStation 5 gamers zullen namelijk iets langer moeten wachten alvorens ze in Moria kunnen duiken.

De pc-versie, die initieel enkel via de Epic Games Store verkrijgbaar zal zijn, verschijnt nog wel op 24 oktober. De PlayStation 5 versie is uitgesteld tot 5 december. Wellicht een perfect Sinterklaas cadeau voor The Lord of the Rings liefhebbers. Een versie voor de Xbox Series X|S staat ook nog steeds op de planning voor begin 2024.