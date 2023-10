Het mag gerust gezegd worden dat Ubisoft flink wat budget over heeft voor hun paradepaardje Assassin’s Creed en dat is duidelijk te zien in de toekomstplannen voor de franchise. Met de succesvolle launch van Assassin’s Creed: Mirage onlangs zijn er nog meer games in ontwikkeling en één daarvan is Nexus, een VR-avontuur in de wereld van Assassin’s Creed.

Een groot onderdeel van de Assassin’s Creed franchise is natuurlijk het vrij kunnen bewegen (parkour) en dat wordt duidelijk getoond in deze nieuwe video. Hierin wordt uitgelegd dat alle gebieden ‘360 maps’ zijn en dat eigenlijk alles wat je ziet daardoor te beklimmen valt. Verder krijg je meer uitleg over de combat, hoe Assassinations werken en meer, dus gauw even kijken!