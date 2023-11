Na een druk september en nog drukker oktober stappen we vandaag november binnen. Een maand die wederom bomvol games zit. En dat zijn zeker niet de minste, zo staan Call of Duty: Modern Warfare 3, Super Mario RPG, EA Sports WRC en nog veel meer op het programma.

Zoals altijd hebben we alle bevestigde releases bij elkaar gezocht en hieronder op een rijtje gezet. Check echter ook zeker even de Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store en de pc platformen voor aanvullende releases, want buiten de onderstaande games komen er nog veel meer (kleinere) titels uit.

Week van 3 november

The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

EA Sports WRC (PS5/XSX/Pc)

Quantum Error (PS4/PS5)

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe (PS4/PS5/XSX/Switch)

Jusant (PS5/XSX/Pc)

Star Ocean: The Second Story R (PS4/PS5/Switch/Pc)

Jumanji Wild Adventures (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

WarioWare: Move It! (Switch)

DreamWorks All-Star Kart Racing (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

RoboCop: Rogue City (PS5/XSX/Pc)

The Talos Principle II (PS5/XSX/Pc)

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 10 november

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 17 november

Hogwarts Legacy (Switch)

Flashback 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

The Walking Dead: Destinies (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Super Mario RPG (Switch)

Persona 5 Tactica (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 24 november

Dragon Ball Z: Kakarot Legendary Edition (PS5/XSX)

Week van 1 december

Gothic II Complete Classic (Switch)

Asterix & Obelix: Slap Them All 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Batman: Arkham Trilogy (Switch)

Granblue Fantasy: Versus Rising (PS4/PS5/Pc)

Gangs of Sherwoord (PS5/XSX/Pc)

Nog centen over na september en oktober? Zo ja, welke game(s) ga jij halen?