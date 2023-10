Insomniac Games heeft vandaag Marvel’s Spider-Man 2 uitgebracht en de volgende game zal Marvel’s Wolverine zijn. Wat de ontwikkelaar daarna gaat doen is afwachten, maar het kan zomaar zijn dat er een Venom spin-off op stapel staat.

In een gesprek met Insider zegt senior narrative producer Jon Paquette dat de focus nu op Marvel’s Spider-Man 2 ligt en dat ze zullen afwachten hoe de fans zullen reageren. Ze zullen luisteren naar de fans en op basis daarvan zichzelf de vraag stellen wat men echt wil.

“So, here’s what we’re doing. We’re focused on Spider-Man 2, and what we’re gonna do is we’re gonna wait to see how the fans react. We’re gonna listen to the fans and we’re gonna ask ourselves: ‘Okay, what do the fans really want?'”