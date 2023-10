Nightdive Studios is niet alleen nog bezig met de console-versies van de System Shock Remake, de ontwikkelaar werkt ook aan System Shock 2: Enhanced Edition. Van de laatstgenoemde titel is er nu een nieuwe trailer verschenen en er is ook wat ander nieuws naar buiten gekomen.

De nieuwe versie van System Shock 2 werd aanvankelijk alleen aangekondigd voor pc, maar het spel zal nu ook uitkomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series XS. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Je kunt in de onderstaande video zien hoe de actie-RPG vordert.