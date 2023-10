Volgende week verschijnt de Metal Gear Solid Master Collection en daarmee keren verschillende klassiekers terug op de moderne systemen. Tegenwoordig is het verplicht om games van Trophies te voorzien en dat gaat nu ook op voor de originele Metal Gear Solid.

Andere games in het pakket, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater hebben ook Trophies, maar die zijn één op één overgenomen uit de remasters van Bluepoint van jaren terug. Met de toevoeging van Metal Gear Solid, hebben we nu het overzicht van de Trophies.

Vanzelfsprekend zijn deze Trophies op de pc en Xbox ook beschikbaar, maar dan in de vorm van Achievements.

Platinum

MGS Trophy Veteran

-Unlock all trophies

Goud

Vulcan Raven

-Defeat Vulcan Raven

Metal Gear REX

-Defeat Metal Gear REX

Liquid Snake

-Defeat Liquid Snake

Sniper Wolf (second encounter)

-Defeat Sniper Wolf again

Bandana obtained

-Obtain Bandana

Stealth Camo obtained

-Obtain Stealth Camo

Zilver

Sniper Wolf

-Defeat Sniper Wolf

Hind D

-Defeat Hind D

The Spy Who read

-Read all of the Briefing Files

Elite codename

-Complete the game with FOX or BIG BOSS rank

VR training expert

-Complete all VR Missions

Photographic Excorcist

-Excorcise a photo of a ghost

Brons

Start Mission

-Start a New Game

Revolver Ocelot

-Defeat Revolver Ocelot

M1 Tank

-Defeat M1 Tank

Ninja

-Defeat Cyborg Ninja

Psycho Mantis

-Defeat Psycho Mantis

VR training begins

-Complete a VR mission