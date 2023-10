De Engelse metalband Dragonforce is vooral bekend voor hun hit ‘Through the Fire and Flames’, maar uiteraard heeft de band nog talloze andere nummers op hun palmares staan. Hun nieuwste single is misschien een beetje een verrassing, want deze is een ode aan één van de meest bekende gaming franchises ooit: The Legend of Zelda.

Het nummer heet ‘Power of the Triforce’ en is, geheel zoals we het verwacht hadden van Dragonforce, een heerlijk harde en energieke song. Je kan het volledige nummer bekijken en beluisteren via de onderstaande video. Zet het volume even harder en geniet!