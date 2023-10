Met Salt and Sacrifice verscheen er vorig jaar een vervolg op Ska Studios’ 2D Souls-achtige Salt and Sanctuary. Deze game verscheen echter alleen voor de laatste twee PlayStation’s en voor de pc via de Epic Games Store, maar daar gaat nu verandering in komen.

Via Steam zal je vanaf 7 november kunnen genieten van de game en ook de mensen die beschikken over een Nintendo Switch kunnen dan met het spel aan de gang. Salt and Sacrifice is speelbaar in coöp en zeg nu zelf, wat gaat er boven met een vriend wat magiërs richting hun einde begeleiden?

Bekijk hieronder zeker even de korte trailer om wat gameplay beelden te zien van het spel.