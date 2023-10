Assassin’s Creed fans gaan leuke tijden tegemoet, met enkele erg divers aandoende videogames in het vooruitzicht. De eerste in dat rijtje zou Assassin’s Creed: Codename Red moeten worden, een game die zich afspeelt in het feodale Japan, maar verder vooral in nevelen gehuld blijft. Al zou het kunnen dat we nu een eerste glimp van het hoofdpersonage hebben opgevangen.

Schrijver Pierre Boudreau van Ubisoft – iemand die al langer aan Assassin’s Creed games werkt – heeft de onderstaande afbeelding namelijk als banner op zijn LinkedIn-profiel gezet. Toch een teken aan de wand, gezien de Japanse tempel in de achtergrond, het samoeraizwaard in de hand én het duidelijke Assassin’s Creed logo aan de rechterkant. Duidelijker hoeft het niet te worden.