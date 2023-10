Het loopt momenteel niet zo fantastisch bij de Visual Arts Group van PlayStation. Een aantal werknemers zijn daar namelijk recent op straat beland. Dit valt af te leiden uit een reeks berichten van voormalige ontwikkelaars, waarvan we het statement van senior level designer Daniel Bellemere hieronder even als voorbeeld hebben genomen.

De Visual Arts Group heeft in het verleden reeds voor ondersteuning gezorgd bij meerdere grootschalige projecten, waaronder onlangs nog The Last of Us: Part I. Een precieze reden voor de ontslagen blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid. We wensen de getroffen werknemers veel succes bij hun zoektocht naar een nieuwe werkplaats.

“Unfortunately, following a wave of layoffs last week was my last at PlayStation. While this is certainly not the news I was hoping for, I’m grateful to have had a chance to work amongst extremely talented colleagues on incredible projects and I’m leaving with good memories of my time there.”