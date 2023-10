Hideo Kojima en Konami gingen jaren terug op niet al te goede voet uit elkaar, waarna de legendarische Japanner zijn eigen studio heeft opgericht. Hoewel Kojima niet langer verbonden is aan Konami en Metal Gear Solid, is zijn hand natuurlijk altijd te zien in de games. Ook nu, nu Konami de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 deze week uitbrengt.

Deze collectie bevat verschillende games uit de franchise en hoewel zijn naam terugkomt in de games zelf, is zijn vermelding uit de credits gehaald. In de credits van al de games die in het pakket zitten is niet langer zijn naam aanwezig, maar ook David Hayter en de rest van de cast worden niet genoemd. Er staat enkel een dankwoord aan alle originele staff die aan de games heeft gewerkt en dat is het.

Natuurlijk is het Konami vrij om te doen en laten wat ze willen met de credits, maar gezien het bijna een decennium geleden is dat Kojima en Konami uit elkaar zijn gegaan en hij de geestelijk vader van de reeks is, blijft het toch wat gek. Overigens is dit ook niet de eerste keer dat Konami besloten heeft de vermelding van Kojima uit credits te schrappen. Klein detail, maar ergens een beetje flauw. Niet?