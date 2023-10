Eén van de succesvolle reeksen van Ubisoft is natuurlijk Far Cry en hoewel het officieel niet bekend is wat de plannen voor het volgende deel zijn, gaan er al de nodige geruchten rond. Nu blijkt dat er nog een tweede game in ontwikkeling is, althans, dat stelt Insider Gaming op basis van bronnen.

De tweede game is eveneens in ontwikkeling bij Ubisoft Montreal en hoewel het in eerste instantie één game was, is het op een gegeven moment opgesplitst over twee titels. Far Cry 7 – waarvan eerder al geruchten rondgingen – is het officiële volgende deel, daarnaast heeft Ubisoft nog Project Maverick in de maak.

Project Maverick is een extraction-based multiplayer ervaring. Deze game zou zich afspelen in een fictieve omgeving in Alaska, genaamd Alashnica. Hierin draait het om de speler die naar de regio gelokt wordt om daar vrijheid te hebben. In werkelijkheid blijkt het een land vol chaos te zijn waarbij de speler op zoek moet naar middelen om te overleven. Hieronder valt het doden van dieren waarmee gear gemaakt kan worden (via het leer). Daarnaast zal de speler op zoek moeten naar chemicaliën voor gadgets, planten voor medische items en onderdelen van wapens om geweren en munitie te maken.

Als speler zul je een veilige haven hebben wat jouw basis moet zijn en waar je alle items kan opslaan die je gevonden/gemaakt hebt. De gameplay loop is continu hetzelfde, waarbij je steeds beter en beter wordt met daarbij de mogelijkheid om perks vrij te spelen en te levelen, waardoor je beter wordt. Het concept is gestoeld op een permadeath opzet, waarbij alles verloren gaat na de dood. Althans, het enige wat bewaard blijft is hetgeen in de thuisbasis opgeslagen.

Deze game zou solo te spelen moeten zijn, maar ook is het mogelijk om in een team te spelen waarbij de spelers de basis en loot met elkaar delen. De game is in ontwikkeling en zou nog voor Far Cry 7 moeten verschijnen. Mocht dit allemaal kloppen, dan zullen we over niet al te lange tijd vast meer gaan horen.