Liefhebbers van de games van Annapurna Interactive die in het bezit zijn van een Nintendo Switch, kunnen binnenkort een unieke Switch-cartridge bemachtigen. De uitgever brengt namelijk 12 titels van hen op een gamecard voor de hybride console uit.

Via iam8bit zal de Annupurna Interactive Deluxe Limited Edition Collection worden aangeboden. Deze bevat een Switch-cartridge met dus 12 titels van de Amerikaanse uitgever, waarvan er vier nog nooit fysiek zijn verschenen. De games die op de cartridge staan zijn als volgt:

Donut County

Gorogoa

Hindsight (debut physical release)

I Am Dead (debut physical release)

If Found… (debut physical release)

Kentucky Route Zero: TV Edition

Neon White

Sayonara Wild Hearts

Solar Ash (debut physical release)

The Artful Escape

The Pathless

What Remains of Edith Finch

De Annupurna Interactive Deluxe Limited Edition Collection bevat ook nog een hardcover artbook, waarin alle games aan bod komen. Tevens bevat het pakket een console en cartridge case.

Er zullen maar 2.500 exemplaren van de Annupurna Interactive Deluxe Limited Edition Collection beschikbaar worden gesteld. Dit unieke pakket is niet goedkoop, want je zal $199,99 neer moeten leggen om deze collectie in je bezit te krijgen. Daar komen natuurlijk ook nog verzendkosten, inklaringskosten en BTW bij.

Wanneer je dit unieke pakket kunt kopen is nog niet bekend, dus blijf de website van iam8bit goed in de gaten houden als je interesse hebt in dit artikel. Wel zal de cartridge plus accessoires nog dit jaar worden verstuurd.