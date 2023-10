Sinds kort kan je ook PlayStation 5 games streamen op de current-gen console van Sony als je een PlayStation Plus Premium abonnement hebt. Sony maakt nu ook duidelijk welke titels je kunt streamen door middel van een nieuw icoontje.

Het nieuwe icoontje zal worden getoond in je home screen, naast de namen van de games die streaming ondersteunen, evenals bij alle titels in je bibliotheek. Het icoontje zelf heeft de vorm van een wolkje met daarin de contouren van een controller. Daarnaast is er een PlayStation Plus-logo dat half in het wolkje is verwerkt.

Om een idee te geven, zie de afbeelding hieronder.