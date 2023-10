Met de release van de PlayStation 5 Slim zal Sony het onderscheid tussen modellen behouden, maar wel wordt het mogelijk om additioneel een disc drive te kopen voor de digitale editie. Deze kan je dan vrij eenvoudig aan de console klikken, zodat je de mogelijkheid hebt om er alsnog discs mee af te spelen.

Deze optie is wel wat duurder dan een PlayStation 5 Slim kopen waar de disc drive gelijk bijgeleverd wordt, maar dat is niet voor iedereen een optie. Hierover is nu duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om over een internetverbinding te beschikken om de optionele disc drive op de console aan te sluiten.

Een specifieke reden is niet bekend, maar wellicht is dit om een veiligheidscontrole uit te voeren. Dit om te voorkomen dat je een onofficiële disc drive aansluit, wat weer problemen op kan leveren.