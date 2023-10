Dik een jaar geleden werd The Finals aangekondigd en we hebben er sindsdien niet al te veel van vernomen. De free-to-play shooter is echter nog steeds springlevend en het blijkt dat we morgen al met de game aan de slag kunnen.

Tijdens de Xbox Partner Preview werd een nieuwe trailer met gameplay getoond en daarbij werd aangekondigd dat de open beta vanaf morgen zal plaatsvinden. De beta duurt tot 5 november, dus tussen alle releases door vind je vast wel een gaatje om de game uit te proberen.

De game verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar wanneer precies is nog niet bekendgemaakt.