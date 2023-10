Spirit of the North was een charmante avonturengame die genoeg succes had om een vervolg te waarborgen. Dat vervolg is nu aangekondigd voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S, doch een releasedatum blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid.

In de game kruip je in de huid van een eenzame vos, die samen met zijn wijze compagnon – een raaf – een kleurrijke wereld moet verkennen. De onderstaande trailer geeft je een eerste indruk die – zo vinden wij toch – alvast naar meer smaakt.