Ken je Velocity nog? Die razendsnelle shoot’em up in de ruimte, die best prettig speelde en dus een vervolg aangemeten kreeg? Wel, ontwikkelaar FuturLab komt binnenkort met een spirituele opvolger. Geen rechtstreeks vervolg dus, wel een game die inwendig dezelfde normen en waarden nastreeft.

IKARO Will Not Die – over een intrigerende titel gesproken – pakt uit met zwaartekrachtsurfen en andere actie aan een heel hoog tempo. De onderstaande trailer probeert je er alvast warm voor te maken. Een releasedatum is nog niet aangekondigd, maar die verwachten we in de nabije toekomst.

De game is in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S en pc.