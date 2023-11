Special | Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – Als je aan Monolith Soft denkt, komen waarschijnlijk meteen de Xeno-games in je op, zoals Xenoblade Chronicles en Xenosaga. Maar er is nog een andere franchise waarvoor de Japanse ontwikkelaar verantwoordelijk was in de begindagen van de studio, namelijk Baten Kaitos. De eerste Baten Kaitos-game werd uitgebracht middenin de levenscyclus van de Nintendo GameCube, maar wist destijds geen groot succes te behalen. Baten Kaitos 2, een prequel, is zelfs nooit in Europa verschenen. Ook deze game verkocht niet zo goed als gehoopt, deels vanwege de release twee maanden vóór de lancering van de Nintendo Wii in Noord-Amerika. Met de HD-remaster van beide spellen geeft Bandai Namco deze RPG-franchise een nieuwe kans, en wellicht is het de moeite waard om die kans nu te benutten.

Een solide verhaal

Baten Kaitos 1 en 2 zijn games die zich sterk richten op het verhaal. In Baten Kaitos 1 ben je een onzichtbare ‘Guardian Spirit’ die het hoofdpersonage Kalas begeleidt, van advies voorziet en door jou als speler wordt bestuurd. Kalas is een beetje een eenling en heeft vooral maar één doel voor ogen: wraak nemen op de persoon die zijn opa en broer heeft vermoord, maar zijn gezelschap en wereldbeeld verbreedt zich al snel wanneer een groot kwaad genaamd Malpercio na duizenden jaren weer de kop opsteekt. Het is een typische, maar solide RPG-verhaallijn die wat traag op gang komt en ook wat voorspelbaar is. Gelukkig kent het ondersteuning van goed geschreven dialogen en een gevarieerde cast aan personages, waardoor het toch nog vermakelijk is.

Baten Kaitos 2, dat in 2006 als Baten Kaitos Origins werd uitgebracht in Noord-Amerika, speelt zich 20 jaar af voor de gebeurtenissen van het origineel. In deze game stap je opnieuw in de ‘schoenen’ van een Guardian Spirit die het hoofdpersonage Sagi, een soldaat in een elite-eenheid van het Alfard Empire, begeleidt. Het verhaal van Baten Kaitos 2 komt veel sneller op gang en richt zich op een kleinschaliger conflict in vergelijking met het eerste deel. Een thema dat overheerst, bijvoorbeeld, is technologische vooruitgang (industrialisatie) versus magie. Dit, samen met de grotere nadruk op de ontwikkeling van de karakters van de diverse personages, creëert meer focus en komt het spel alleen maar ten goede. Het is duidelijk een verbetering ten opzichte van het eerste spel. Het verhaal van beide spellen neemt elk zo’n 40 tot 60 uur in beslag. Als je ook alle randactiviteiten doet, kun je zeker meer dan 100 uur bezig zijn per avontuur.

Magnus essentie

De wereld van Baten Kaitos 1 en 2 kent een interessant concept: Magnus. Magnuskaarten zijn objecten die de essentie van bijna alles kunnen absorberen, zoals wapens, magie en verschillende voorwerpen. Zowel het kaartgebaseerde systeem als de gameplay in de wereld draaien om het gebruik van deze Magnuskaarten. In totaal zijn er vijf verschillende soorten Magnus: Quest-, Battle-, Equipment-, Class-up- en Camp Magnus. De laatste drie types Magnus zijn alleen beschikbaar in Baten Kaitos 1. Equipment Magnus functioneert zoals uitrusting in elk spel en verhoogt je statistieken, terwijl Camp Magnus genezing of permanente buffs biedt. Class-up Magnus kunnen worden gebruikt om je class level te verhogen, wat resulteert in een grotere limiet voor je kaartendeck en meer acties tijdens je beurt in een gevecht.

De Quest Magnus zijn misschien wel het meest interessant. Je hebt een aantal lege Magnuskaarten die je kunt gebruiken om de essentie van objecten of elementen te absorberen om ze later in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een Magnus met water die je kunt gebruiken om vuur te doven of een appel om aan een hongerige stadsbewoner te geven. Het systeem doet denken aan het medaillon in Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, waarin je emoties kon bewaren om ze aan iemand anders te geven en verder te gaan met een quest. Het is een leuk en interessant gameplay-element omdat je soms een beetje moet puzzelen om uit te vogelen wat je precies nodig hebt voor een quest. Het nadeel is wel dat je pas weet wat je nodig hebt zodra je het nodig hebt, wat dus betekent dat je soms moet backtracken om je Magnuskaarten te vullen met de juiste essentie.

Het hart van de kaarten

Het gevechtssysteem van Baten Kaitos is in theorie heel eenvoudig. Het is een semi turn-based systeem waarin je in Baten Kaitos 1 zowel een beurt hebt om aan te vallen of jezelf te helen als een beurt hebt om te verdedigen tegen de aanvallen van je vijand (in deel 2 doe je dit allemaal in één beurt). Zodra je een kaart hebt gekozen om aan te vallen, moet je nog steeds actief andere kaarten selecteren om te gebruiken in je combo. Het werkt op precies dezelfde manier wanneer je moet verdedigen. Daarvoor gebruik je drie verschillende soorten Battle Magnus: wapens en magie, waarmee je kunt aanvallen, armor waarmee je kunt verdedigen, en items waarmee je je HP kunt herstellen tijdens gevechten.

Op de kaarten staan ook cijfers, en deze zijn zeker niet onbelangrijk. Door de juiste cijfers te combineren, kun je namelijk meer schade toebrengen of juist meer schade blokkeren. Dit doe je bijvoorbeeld door tijdens een beurt een kaart met hetzelfde nummer te gebruiken, of door kaarten met oplopende getallen te combineren. In Baten Kaitos draait het vooral om kaarten, dus het zal niet verrassend zijn dat je soms, voor uitdagende gevechten (en ze kunnen zeker uitdagend zijn), terug moet gaan naar de tekentafel om je deck opnieuw samen te stellen. Baten Kaitos 2 voegt hier nog een systeem aan toe dat het mogelijk maakt om Magnus te combineren om zo andere Magnus te creëren.

Het plezier dat je beleeft aan Baten Kaitos 1 en 2 hangt vooral af van hoe goed het gevechtssysteem bij je past, want het wordt pas echt leuk als je het volledige systeem begrijpt en plezier uit het voorbereidende werk haalt. Bij mij duurde het even voordat dit daadwerkelijk het geval was, waardoor de eerste speeluren niet erg plezierig waren. Dit is een ervaring die ik eerder heb gehad, bijvoorbeeld met Kingdom Hearts: Chain of Memories en Gwent, maar gelukkig werd het net zoals bij die spellen steeds leuker naarmate je meer speelt. Ook wat betreft het gevechtssysteem is Baten Kaitos 2 een duidelijke verbetering, omdat het wat eenvoudiger is.

Een simpele remaster

Aangezien deze release een remaster is, zijn er natuurlijk ook een aantal verbeteringen ten opzichte van het origineel. Zo kent het pakket een aantal nieuwe opties, waarmee je bijvoorbeeld encounters uit kunt zetten, de snelheid van het spel kunt verhogen of het spel automatisch kan laten vechten. Ook heeft het spel een New Game+ én een New Game-, ja echt, modus. Met de New Game+ modus kun je al je Magnus, equipment en levels meenemen naar een volgende playthrough. Ook betekent het dat je quests of items die je hebt gemist toch nog kan krijgen. De New Game- modus is juist een moeilijkere run waarin je bepaalde restricties opgelegd krijgt.

Natuurlijk zijn er ook grafische verbeteringen. De resolutie van het spel op de Nintendo Switch is docked 1080p en 720p wanneer je handheld speelt. De modellen van de personages zijn upscaled naar HD, maar de verbetering is vooral te merken bij de prachtige achtergronden, wat eerlijk gezegd een verrassing was. Ter vergelijking, de typische PS1 achtergronden zagen er onder andere in de remasters van Final Fantasy VII en IX niet heel geweldig uit op een hogere resolutie, daar waar de personages wel high-res waren. In dit geval is de upgrade veel duidelijker zichtbaar wat voor een mooier plaatje zorgt, chapeau aan Bandai Namco dus. Naast de verbeteringen zijn er ook wat negatieve punten. Het spel draait namelijk zowel handheld als docked op 30fps en niet eens stabiel. Er zijn een aantal gebieden waar de frames even omlaag schieten. Daarnaast is de Engelse dub, die wel in het origineel zat, niet beschikbaar in Baten Kaitos 1 + 2 HD remaster.

Leuke game voor stille tijden

Baten Kaitos 1 + 2 HD Remaster bevat twee prima spellen die je voor een lange tijd zoet kunnen houden, zolang het vechtsysteem je goed ligt. De typische verbeteringen van een remaster, zoals graphics en resolutie, zijn prima, maar de framerate is wel een teleurstelling. De extra quality-of-life toevoegingen, zoals een hogere gamesnelheid, New Game+ en New Game-, zijn waardevolle aanvullingen die vooral gamers die het origineel hebben gespeeld, zullen waarderen. Baten Kaitos werpt een blik op de begindagen van Monolith Soft en laat ook zien hoever ze zijn gekomen in de afgelopen 20+ jaar, maar is vooral aan te raden wanneer je even niet weet wat je wilt spelen en zin hebt in een lange RPG. Het is dus de perfecte game voor periodes waarin er niet veel nieuwe releases zijn. Dat is op dit moment en in de komende maanden voor velen echter niet het geval.