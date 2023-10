Eind augustus kondigde Sony aan dat de prijzen voor verschillende PlayStation Plus-abonnementen met meer dan 30 procent zouden stijgen, wat tot veel kritiek leidde onder gamers. Een PlayStation-executive heeft hier nu op gereageerd.

Eric Lempel, een executive bij PlayStation, heeft tegenover Barron’s verklaard dat Sony van PlayStation Plus een uitstekende service wil maken. Lempel is van mening dat veel gamers inzien dat PS Plus veel waar voor hun geld biedt, maar dat PlayStation wel moet kijken naar de marktomstandigheden en de prijzen dienovereenkomstig moet aanpassen.

“We want to make PlayStation Plus great. With our reboot last year and introducing the tier system, a lot of consumers have recognized that there’s a lot of value in PlayStation 5. Like practically everything else in the world, we have to look at our pricing and we have to adjust to market conditions.”