Microsoft brengt periodiek nieuwe updates uit voor de verschillende Xbox-platformen, en dat geldt ook voor deze maand. De update belooft nieuwe opties voor bepaalde Xbox-controllers, de mogelijkheid om gameclips gemakkelijk te importeren voor updates en de mogelijkheid om te specificeren welke gegevens je wilt delen met Xbox.

Voor Xbox Elite Series 2 Wireless Controllers en de Xbox Adaptive Controller kunnen spelers nu toetsenbordtoetsen toewijzen aan de controllers. Vanaf deze week kun je via de Xbox Accessories-app zowel voor pc als console gaming toetsenbordtoetsen toewijzen aan je controller.

In Microsoft’s Clipchamp, dat beschikbaar is via de browser en Windows-pc’s, is er een nieuwe “Xbox-knop” toegevoegd waarmee je eenvoudig opgeslagen Xbox-gameplay kunt importeren en vervolgens kunt bewerken in het programma. Dit moet het dus makkelijker maken om korte clips te delen of video’s te bewerken, bijvoorbeeld voor YouTube.

De laatste wijziging die voor iedereen geldt, is een verandering in het voorkeurssysteem. Je kunt momenteel al je voorkeuren achterlaten met betrekking tot het verzamelen van diagnostische gegevens. Vanaf nu zijn je voorkeursinstellingen gekoppeld aan je account. Dit betekent dat wanneer je op een andere console inlogt met je Xbox-account, je voorkeursinstellingen niet plotseling worden gereset.

Daarnaast zijn er nog een aantal spelers geselecteerd voor een experiment. Zij zullen een nieuwe optie zien op hun Xbox-console waarmee het gemakkelijker moet zijn om vanaf je profielpagina aan een potje deel te nemen of juist je vrienden uit te nodigen om een spel te spelen.