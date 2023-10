Capcom heeft de laatste jaren vaak beroep gedaan op hun eigen RE Engine bij het maken van hun games en hier zijn enkele mooie grafische plaatjes uitgekomen. Denk maar aan de recente Resident Evil-games of Monster Hunter Rise. Niets is perfect en momenteel wordt dan ook gewerkt aan een nieuwe én betere versie van hun engine: de REX Engine.

Okami Games sprak op X uitgebreid over deze upgrade en gaf hierbij verschillende (technische) details mee. Daarnaast werd ook een uitgebreide video gepost op Youtube die de geschiedenis van de engine in beeld brengt. De REX Engine is momenteel in ontwikkeling en het is nog niet duidelijk of er momenteel games (bij Capcom) in ontwikkeling zijn die van deze engine gebruikmaken.

REX Engine will include all previous features of RE Engine while adding support for new technologies and handling the growing size of assets more efficiently.

The video is mostly intended for developers but this was an interesting little tidbit at the end. pic.twitter.com/2Fb88i2lMA

— Okami Games (@Okami13_) October 26, 2023