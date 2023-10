De Japanse studio Capcom heeft ons de laatste maanden al verwend met enkele prima games, maar kennelijk is hun laatste kaart nog niet gespeeld. Op Reddit werd namelijk een Q&A-document besproken waarin aan Capcom werd gevraagd hoe men van plan is om hun verkoopdoelen te halen in de rest van hun huidige fiscale jaar (dat nog tot het einde van maart 2024 loopt).

“In the second half of this FY, we plan to release Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy in January in addition to a currently unannounced major title. Moreover, we plan to boost the sales figures of new titles of the first half of this FY, like Street Fighter 6, to achieve the target.”