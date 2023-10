Het is inmiddels een publiek geheim dat Nintendo werkt aan de opvolger van de Switch, maar het valt nog maar te bezien of het bedrijf hetzelfde concept van de hybride console hanteert, of dat men voor het volgende platform wederom een andere weg inslaat.

Hoe dan ook, Nintendo is in ieder geval druk bezig met het verkennen van nieuwe concepten en een recentelijk ontdekt patent geeft ons mogelijk een hint van een toekomstig product. Het papierwerk vermeldt namelijk een apparaat wat lijkt op een handheld die in tweeën gesplitst kan worden.

De bovenstaande afbeelding doet ons natuurlijk denken aan de Nintendo (3)DS, maar het apparaat zou in twee separate delen gesplitst kunnen worden en draadloos met elkaar communiceren, wat lokale multiplayer mogelijk maakt. De onderstaande afbeelding doet ook vermoeden dat er een scherm aan de buitenkant aanwezig is.

Zoals gezegd gaat het hier slechts om een patent en is het nog maar de vraag of dit zich daadwerkelijk tot een product gaat vormen. Maar het ontwerp zou net zo goed kunnen hinten naar een terugkeer van Nintendo (3)DS games naar de Nintendo Switch Online dienst.