Blizzard heeft het gehele programma voor Blizzcon 2023 onthuld. Het evenement vindt plaats op 3 en 4 november en tijdens deze twee dagen zullen fans onder andere meer te horen krijgen over wat er allemaal zit aan te komen voor hun favoriete Blizzard-games.

Tijdens het evenement zullen voor World of Warcraft, World of Warcraft Classic, Overwatch 2 en Hearthstone onthuld worden wat voor content spelers kunnen verwachten in deze spellen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een nieuwe uitbreiding of een nieuw personage dat zal worden toegevoegd.

Je kunt het volledige programma hieronder bekijken: