PlayStation 5-bezitters hebben The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III en IV al kunnen spelen op hun console dankzij backwards compatibility. Vanaf februari volgend jaar krijgen ze ook de mogelijkheid om native versies van deze games te spelen.

De PlayStation 5-versies van The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III en IV zullen een hogere resolutie hebben dan de PS4-versies. Daarnaast wordt er cosmetische content toegevoegd, waardoor spelers de personages in het spel verschillende kostuums kunnen geven.

Beide delen van de RPG-franchise zullen fysiek als bundel worden aangeboden. Je kan de games ook los kopen, maar dat kan alleen digitaal. De releasedatum is 16 februari 2024. Er is ook een speciale editie beschikbaar, die je via de NIS Online Store kunt kopen. Deze bevat een aantal extra’s, waaronder een mini art book en cloth map.

Er is ook een trailer vrijgegeven en deze check je hieronder.