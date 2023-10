Vorige zomer kondigde Sony de Pulse Elite Wireless headset en de Pulse Explore wireless earbuds aan, maar gaf ons toen geen verdere info over wanneer we deze nieuwe producten zouden kunnen kopen. Een nieuwe trailer geeft ons nu echter het antwoord.

De earbuds zullen verkrijgbaar zijn vanaf 6 december en de headset volgt even later op 21 februari. Beiden zullen bovendien vanaf de launch verkrijgbaar zijn in zowel Nederland als België. Vanaf 9 november zal je een pre-order kunnen plaatsen.

Bekijk een nieuwe trailer hieronder die de functies van de headset en earbuds even toelicht.