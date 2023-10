Zo’n anderhalfjaar geleden kondigde Square Enix twee nieuwe Kingdom Hearts-games aan tijdens de viering van het twintigjarig jubileum van de serie. De meest belangrijke aankondiging was natuurlijk Kingdom Hearts IV, maar voordat Kingdom Hearts IV uitkomt zullen fans aan de slag kunnen met Kingdom Hearts Missing-Link, een ‘GPS actie-RPG’ voor Android en iOS.

Kingdom Hearts Missing-Link is een direct vervolg op de smartphonegame Kingdom Hearts Union χ [Cross], die sinds mei 2021 niet meer speelbaar is, en zal net zoals die game belangrijke informatie bevatten voor het verhaal van Kingdom Hearts IV. Mocht je het spel niet in de chronologie van Kingdom Hearts kunnen plaatsen: Missing-Link zal zich ná Union Cross afspelen en vóór Dark Road en Birth by Sleep.

Fans uit Japan, Australië en het Verenigd Koninkrijk kunnen zich tot en met 19 november inschrijven voor de gesloten betatest. De test voor iOS vindt plaats van 29 november tot 8 december. De Android-test volgt in januari 2024. De volledige release van het spel staat gepland voor ergens in 2024, maar een precieze datum mist helaas nog.

Zodra er meer informatie beschikbaar is lees je dat natuurlijk terug op PlaySense. Bekijk hieronder de teasertrailer van Kingdom Hearts Missing-Link.