Mensen die de worstelsport een beetje in de gaten houden zullen vast de dood van Bray Wyatt mee hebben gekregen. De man is eerder dit jaar op 36-jarige leeftijd helaas overleden. Hij bleek al een aantal maanden ziek te zijn en uiteindelijk is een hartaanval hem dan toch fataal geworden. De ontwikkelaars van de WWE 2K-franchise hebben daarom mogelijk iets moois in petto.

Hoewel het allemaal nog niet officieel is, gaan er inmiddels geruchten rond dat WWE 2K24 een eerbetoon aan Bray Wyatt zal worden. Wyatt zou op de cover staan van de nieuwe game en ook zal de Showcase-modus bestaan uit veel highlights uit Wyatt zijn carrière. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat we het zeker weten. We verwachten pas begin 2024 een aankondiging van WWE 2K24.