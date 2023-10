Er werd eerder al gepraat over de mogelijkheid dat Microsoft niet-geautoriseerde accessoires op Xbox-consoles voortaan gaat blokkeren. Nu dat nieuws de ronde gaat heeft de techgigant besloten om het maar gelijk officieel te maken en een persbericht naar buiten te brengen. Vanaf 12 november gaat het nieuwe beleid officieel in.

“Microsoft and other licensed Xbox hardware partners’ accessories are designed and manufactured with quality standards for performance, security, and safety. Unauthorized accessories can compromise the gaming experience on Xbox consoles (Xbox One, Xbox Series X/S.) Players may receive a pop-up warning that their accessory is unauthorized. Eventually, the unauthorized accessory will be blocked from use to preserve the console gaming experience. For a full list of accessories that are supported on Xbox consoles, please visit www.xbox.com/accessories, our support pages here and here, and our Designed for Xbox Partner Hardware Program page here.”