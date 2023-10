Bij verschillende studio’s van Sony wordt nu een reorganisatie doorgevoerd en dat heeft als gevolg dat er mensen op straat komen te staan. Het laatste nieuws hieromtrent is dat er ontslagen zijn gevallen bij Bungie, zoals je inmiddels hier op PlaySense hebt kunnen lezen.

Hier komt nog bij dat de twee projecten die bij de ontwikkelaar in de maak zijn: The Final Shape (Destiny 2) en Marathon zijn uitgesteld. Dit meldt Jason Schreier op Bloomberg op basis van bronnen. Het slotstuk van de Light en Darkness saga schuift een paar maanden naar achteren, naar juni 2024 om precies te zijn waar de release aanvankelijk voor 27 februari gepland stond.

Marathon is uitgesteld naar 2025 schrijft Schreier, al had die game nooit een officiële releasedatum dus dat is wat ‘minder erg’. Voor Destiny spelers is het uitstel van The Final Shape wel enigszins een domper, mits het klopt, met name omdat Lightfall – de expansie van begin dit jaar – al niet per se lovend ontvangen werd en er vooral naar het slotstuk uitgekeken werd.

Als er een officiële bevestiging volgt, dan lees je het hier.