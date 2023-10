De afgelopen tijd zijn er veel ontslagen gemeld bij PlayStation, en dit geldt ook voor bekende ontwikkelaars van PlayStation Studios. Onlangs zijn er bij Media Molecule ontslagen gevallen, en nu kan Bungie aan die lijst worden toegevoegd.

Kort nadat verschillende medewerkers van Bungie via sociale media meldden dat ze waren laten gaan, maakte studio CEO Pete Parsons officieel bekend dat er inderdaad ontslagen zijn gevallen bij de Amerikaanse ontwikkelaar. Parsons noemde het een trieste dag voor Bungie en moedigde andere ontwikkelaars die op zoek zijn naar personeel aan om deze ontslagen medewerkers zo snel mogelijk in dienst te nemen, omdat ze zeer getalenteerd zijn.

De CEO maakte echter niet bekend hoeveel man er is ontslagen en wat de reden hiervoor is. De volledige statement van Parsons is als volgt:

“Today is a sad day at Bungie as we say goodbye to colleagues who have all made a significant impact on our studio,” Parsons wrote on social media. “What these exceptional individuals have contributed to our games and Bungie culture has been enormous and will continue to be a part of Bungie long into the future. These are truly talented people. If you have openings, I would highly recommend each and every one of them.”