Morgen stappen we de elfde maand van het jaar 2023 binnen en dit betekent ook dat we weer nieuwe games mogen verwachten voor Xbox Game Pass. Via Xbox Wire heeft Microsoft bekendgemaakt wat er in de pijplijn zitten en het zijn aardig wat titels, waaronder een paar nu al beschikbaar zijn.

De volledige Xbox Game Pass update voor de eerste helft van november bestaat uit de onderstaande games. Verwacht halverwege de maand nog een tweede update voor de rest van november.

Vanaf vandaag

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, console & pc)

Jusant (Cloud, console & pc)

Wartales (Cloud, console & pc)

Vanaf 2 november

Thirsty Suitors (Cloud, console & pc)

Vanaf 6 november

Football Manager 2024 (Pc)

Football Manager 2024 Console (Cloud, console & pc)

Vanaf 9 november

Dungeons 4 (Cloud, console & pc)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, console & pc)

Wild Hearts (Cloud, console & pc) EA Play

Vanaf 13 november

Spirittea (Cloud, console & pc)

Vanaf 14 november

Coral Island (Cloud & Xbox Series X|S)

Met de bovenstaande toevoegingen hebben we weer het nodige om mee aan de slag te gaan en naar uit te kijken. Dit betekent echter ook dat er wat titels zijn die Xbox Game Pass zullen verlaten en dat zijn de onderstaande games (vanaf 15 november):

Coffee Talk (Cloud, console & pc)

Exapunks (Pc)

Ghost Song (Cloud, console & pc)

Gungrave G.O.R.E (Cloud, console & pc)

Football Manager 2023 (Pc)

Football Manager 2023 Console (Cloud, console & pc)

Lapin (Cloud, console & pc)

Townscaper (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.