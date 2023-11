2023 ligt inmiddels bijna achter ons en dus zijn er verschillende bedrijven die al beginnen met terugblikken op het voorbije jaar. Het Franse Ludostrie, bijvoorbeeld, maakte even de balans op van de verkopen van current-gen gameconsoles in Frankrijk tijdens de periode tussen september 2022 en september 2023. Wat blijkt: Sony’s PlayStation 5 doet het enorm goed, maar de Xbox Series X|S gaat ferm achteruit.

Akkoord, in Europa heeft Xbox altijd al het onderspit moeten delven ten opzichte van de PlayStation, maar volgens de cijfers zou er sprake zijn van een 9 vs. 1 verkoopratio in het voordeel van de PS5. Toch wel een groot onderscheid als je het ons vraagt.

“[…] sur l’année 2023, en France, on se rapproche d’un ratio 90 % / 10 %. Que la Xbox Series accuse une sévère baisse de ses ventes européennes en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 […]”

Xbox is dus een stuk achteruitgegaan ten opzichte van vorig jaar, ondanks de overname van Activision Blizzard en de release van het langverwachte Starfield. Natuurlijk verscheen Starfield pas in september, dus wie weet maakt Xbox nog een (kleine) comeback in de komende periode.