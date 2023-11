Het zijn drukke dagen bij Remedy Entertainment. Sam Lake en cohorten mogen dan wel Alan Wake II afgeleverd hebben, maar er zijn nog maar liefst vier andere projecten gaande bij de Finse studio. In een notitie aan investeerders heeft men nu een update gegeven over die projecten, waaronder de remake van Max Payne 1 en 2 én het vervolg op Control.

Control 2 zit op dit moment nog in de proof-of-concept fase, aldus de ontwikkelaar. Effectief betekent dit dat men de kern en gameplay concepten nog aan het ontdekken is en dit probeert te distilleren in een (speelbare) demo. De plannen voor het vervolg zijn in ieder geval ambitieus en op termijn zullen de teams opgeschaald worden. De remake van Max Payne 1 en 2 bevindt zich al in een verder stadium. Sterker nog: de stijl en omvang van de game is bekend en dat betekent dat de remake nu richting de productie kan gaan. Dit project gebeurt in samenwerking Rockstar Games.

“Control 2 continues in the proof-of-concept stage. The plans for this sequel are ambitious, and we have seen good progress both in the designs and in the game build. We will continue at this stage for the next few quarters. We focus on proving the identified key elements before moving to the next stage and scaling up the team.”

Max Payne 1&2 remake progressed into the production readiness stage. We have gained clarity on the style and scope of the game, and we have an exceptionally well-organized team working on it. With these accomplishments, we are excited about the project and its future success.”