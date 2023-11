David Hayter vertolkte jarenlang de rol van meerdere Snakes in de Metal Gear Solid-franchise. Voor de laatste mainline game werd hij vervangen door Kiefer Sutherland, maar na al die tijd wordt Hayter nog altijd gezien als de definitieve vertolking van Solid, Naked en Old Snake.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 werd onlangs gelanceerd en het ziet er naar uit dat Konami vol gaat inzetten op meer Metal Gear Solid. De remake van het derde deel is reeds onthuld, maar de uitgever heeft nu ook de samenwerking opgezocht met David Hayter, waarin de stemacteur ons gaat meenemen in een zogeheten “legacy series”. Wat dit precies betekent, is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk zal Hayter ons meenemen naar de beste momenten van de verschillende games.

Hayter sluit de onderstaande teaser af met: “This is only the beginning”. We laten het aan jullie om te bepalen wat dat moet betekenen.