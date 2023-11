Atari heeft bekendgemaakt dat het ontwikkelaar Digital Eclipse heeft gekocht. Digital Eclipse bestaat al sinds 1992 en is onder andere bekend van de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection en Disney Classic Games Collection compilatie.

Met de overname lijkt het erop dat Atari nog meer retro content uit gaat brengen, aangezien deze ontwikkelaar daarin is gespecialiseerd. Het is overigens niet zo dat Digital Eclipse nu alleen nog maar aan Atari IP zal werken, in een FAQ over de overname geeft Digital Eclipse namelijk aan dat het ook nog aan games zal werken met andere bedrijven.

“Digital Eclipse has a lot of unannounced projects in the works that do not involve Atari’s IP, and those will carry on as planned. The future is wide open, and we believe partnering with Atari will bring about even more opportunities.”