Het is november en de eerstvolgende dinsdag is het weer tijd voor een update van PlayStation Plus. Het gaat dan natuurlijk om de ‘gratis’ games voor alle tiers van het abonnement en via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist bekendgemaakt wat er in de pijplijn zit.

De onderstaande drie games zullen vanaf dinsdag 7 november beschikbaar zijn:

Mafia II Definitive Edition (PS4/PS5)

Aliens: Fireteam Elite (PS4/PS5)

Dragon Ball: The Breakers (PS4/PS5)

Mocht je niet helemaal bekend zijn met de games, dan kun je de onderstaande video natuurlijk even checken. Met deze aankomende games, heb je nog een paar dagen de tijd om de huidige line-up te downloaden, die bestaat uit deze games:The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 en Weird West.

