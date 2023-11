Er was onlangs wat heisa op het internet toen er werd onthuld dat je voor de disc drive van de PlayStation 5 Slim mogelijk een internetverbinding nodig hebt om deze aan te sluiten. De vernieuwde console is inmiddels in het wild gespot die dit doet bevestigen. Ook als het gaat om een console inclusief disc drive.

Een gebruiker deelde afbeeldingen hiervan op social media, waarna ze snel verwijderd zijn. Het internet is echter altijd sneller en nu gaan de afbeeldingen de wereld over. De onderstaande foutmelding geeft duidelijk aan dat de console met het internet verbonden moet zijn om de disc drive te registeren. Dit heeft mogelijk te maken met beveiligingseisen en om te bevestigen dat er niet aan de disc drive gesleuteld is.

Dat is op dit moment voor weinig mensen een probleem, gezien de wijdverspreide beschikbaarheid van het internet. Doch moeten we ons wel afvragen wat dit in de toekomst betekent voor het behouden van fysieke games en of de servers over een jaar of 20 nog wel actief zijn.