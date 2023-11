In november 2021 werd de Nintendo Switch voorzien van een Twitch app. De applicatie is geen lang leven beschoren, want deze zal binnenkort offline gaan en zal worden verwijderd uit de Nintendo eShop.

Director of global corporate communications bij Twitch, Gabriella Raila, heeft in een statement aan The Verge laten weten dat de Twitch app voor de hybride console van Nintendo vanaf 31 januari 2024 niet meer te gebruiken zal zijn. Nintendo blijft echter een waardevolle partner en de Switch community wordt bedankt voor de support.

“We recently made the difficult decision to remove the Twitch app from the Nintendo Switch. Nintendo remains a valued partner and we appreciate all of the support the Switch community has provided to Twitch and our streamers.”