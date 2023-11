SEGA bracht Sonic the Hedgehog in 1991 tot leven om de strijd aan te gaan met de Mario-franchise van Nintendo en deze uiteindelijk te verslaan qua populariteit en verkopen. We zijn nu meer dan 30 jaar verder en hetzelfde doel is nog steeds van kracht.

Executive Osamu Ohasi heeft in een intern interview bij SEGA Japan aangegeven dat het originele doel om Mario te verslaan nog steeds niet is behaald, dus blijft de opdracht voor SEGA hetzelfde.

“Sonic was a game originally developed to compete with Mario, and we have yet to achieve that. Because we respect Mario, my goal is to catch up to and surpass him.”

Het doel is nu niet meer alleen gericht op de games. Ohasi wil ook dat de Sonic-films succesvoller zijn dan de Mario-films. De SEGA-topman streeft er ook naar om een Sonic-attractie te laten bouwen bij Universal Studios. Met andere woorden, alles wat Mario doet, wil hij dat de blauwe egel ook doet, maar dan beter.