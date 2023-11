Konami was ooit eens een grote Japanse uitgever, maar in de afgelopen jaren hebben we ze eigenlijk maar weinig zien doen. De uitgever is echter niet vergeten wat één van hun focuspunten was en daarom hebben we recent de Metal Gear Solid collectie mogen verwelkomen, is er een remake van Metal Gear Solid 3 in de maak en ook Silent Hill is nieuw leven ingeblazen.

Op dit moment werkt Bloober Team aan de remake van Silent Hill 2 en Silent Hill Ascension is net uit, wat lang niet alles is. Er komen immers meer games aan, zoals Silent Hill f en Silent Hill: Townfall. Het blijkt echter dat er ook nog aan andere remakes gewerkt wordt. In een update die gegeven werd bij de presentatie van kwartaalcijfers gaf de uitgever aan dat er ‘remakes’ gepland staan.

De precieze uitspraak was als volgt:

“As for ongoing efforts, we are working diligently on Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, which faithfully recreates the story, characters, and game design of Metal Gear Solid 3: Snake Eater, one of the most beloved entries in the Metal Gear series, and updates its graphical style to modern graphics for the current generation, as well as remakes and completely new entries in the Silent Hill series, which gained popularity as a psychological horror game.”

Het is onduidelijk of het hier om een verspreking gaat of dat er per abuis iets teveel werd gezegd. Indien er meerdere remakes in de maak zijn, dan horen we graag van jullie welke titels jullie wel zien zitten voor een terugkeer – naast Silent Hill 2 natuurlijk.