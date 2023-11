Elk jaar gaan er honderden games in ontwikkeling waarvan, spijtig genoeg, sommigen nooit de eindstreep zien. Zo was er ooit een game in ontwikkeling van Daredevil, de blinde superheld. Daredevil: The Man Without Fear was in de maak bij 5,000 Ft. Studios en zou uitgegeven worden door Sony voor de PlayStation 2. Omdat Marvel als licentiehouder uiteindelijk niet tevreden was met de voortgang werd de game in zijn geheel geschrapt.

Een groep genaamd The Hidden Palace wist echter zijn handen te krijgen op een prototype uit 2004 van de game, die in zijn geheel onspeelbaar was. De groep heeft het nodige werk verricht om wat er was te vinden van de game speelbaar te maken. Zo zwerft er nu ergens op het internet een speelbare pc-versie van Daredevil: The Man Without Fear rond. Mocht je geïnteresseerd zijn naar hoe de game er uit zou hebben gezien, check dan de onderstaande video.