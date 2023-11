Zo af en toe neemt Sony Interactive Entertainment een bedrijf over en na Audeze hebben ze nu een overeenkomst gesloten met iSIZE. Dit is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in het verbeteren van de kwaliteit van media en entertainment daar waar ze besparen op de bitrate middels AI.

In andere woorden, ze zijn gespecialiseerd in het zo efficiënt mogelijk aanbieden van streaming content, wat ze dus samen met AI doen. In een tijd waarin streaming van content steeds belangrijker wordt, zo ook binnen gaming, is het geen gekke move om iSIZE in te lijven.

“iSIZE builds AI-powered solutions to deliver bitrate savings and quality improvements for the media and entertainment industry. The acquisition provides [Sony Interactive Entertainment] with significant expertise in applying machine learning to video processing, which will benefit a range of our R&D efforts as well as our video and streaming services.”