Het duurt nog wel even voordat we met Project 007 aan de gang kunnen, dus er is ook nog niet zoveel over deze game bekend. Hoewel we nog altijd op beelden en meer inhoudelijke informatie moeten wachten, heeft IO Interactive CEO Hakan Abran nu wel iets meer algemene informatie prijsgegeven.

Habran heeft tegenover EDGE Magazine laten weten dat Project 007 de ultieme spionnen fantasie zal moeten worden. De sfeer van de game heeft meer weg van de films met Daniel Craig in de hoofdrol dan met Roger Moore, die natuurlijk in de oudere films in de rol van Bond stapte. Ook is het spel meer lineair dan Hitman.

De Bond die in Project 007 te zien zal zijn, zal een geheel nieuwe versie van de geheim agent worden. Waarschijnlijk zullen er ook gadgets in de game aanwezig zijn, maar dit staat nog niet in steen gebeiteld. Al lijkt ons dat enigszins een vanzelfsprekendheid, gezien Bond dankzij Q altijd handige tools ter beschikking heeft.