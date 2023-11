Aan het begin van 2023 werden we getrakteerd op het eerste seizoen van The Last of Us, de tv-serie die gebaseerd is op de beroemde gelijknamige game. Het eerste seizoen was een waar succes en het was dan ook geen verrassing dat er al snel een tweede seizoen werd aangekondigd. Dat tweede seizoen werd echter wel vertraagd door de WGA/SAG-AFTRA stakingen in Hollywood.

Gezien deze stakingen is het even aankijken wat het plan nu precies is voor The Last of Us seizoen 2. Variety laat weten dat we toch nog even geduld zullen moeten hebben: het tweede seizoen zou namelijk volgend jaar pas in productie gaan, maar HBO heeft de serie niet op de planning van 2024 gezet. Dit wil zeggen dat we hoogstwaarschijnlijk nog zullen moeten wachten tot 2025 vooraleer we het uiteindelijke product te zien krijgen.

Eén centrale boodschap: afwachten dus.