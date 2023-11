Als je geïnteresseerd bent in Phantom Blade Zero, dan is het afwachten tot je met de titel aan de slag kan. Dit omdat de releasedatum nog niet bekend is. Wel kan je in de tussentijd alvast van een gratis spin-off genieten.

Phantom Blade: Executioners is een actie-RPG die zich afspeelt in ‘The Phantom World’, waar slechteriken van plan zijn om de wereld over te nemen. Als kung fu-expert moet je hun plannen dwarsbomen.

De game belooft snelle actie en talloze combo’s om je vijanden te verslaan. Het ‘Combo Chain System’ zorgt ervoor dat je geen lange knoppencombinaties hoeft te onthouden om aanvallen aan elkaar te koppelen.

Phantom Blade: Executioners is beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, iOS, Android en pc. Om je een idee te geven wat de game te bieden heeft, hebben we een oude trailer voor jullie opgedoken.