Mocht je PlayStation Plus Premium abonnee zijn, dan kun je gebruikmaken van trials. Daarmee kun je een bepaalde tijd een game spelen om te ontdekken of het wat voor je is, best handig dus. Af en toe wordt het aanbod aangevuld met een nieuwe titel, maar Sony pakt het nu wat grootser aan.

In plaats van één of twee games toe te voegen aan het trial aanbod, gaat het nu om een flinke reeks van titels. Hieronder valt Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, maar ook het gewaardeerde Sifu én wat racegames in de vorm van MotoGP en TT Isle of Man.

Alle nieuwe toevoegingen hieronder op een rijtje:

AFL 23

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

CyberTD

Evil West

Matchpoint

MotoGP 23

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe

Sifu

Tri6: Infinite

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Wizard with a Gun

De duur van elke trial varieert per titel, dus check in de PlayStation Store hoe lang je een specifieke game kunt spelen. Een abonnement op PlayStation Plus of een upgrade afsluiten kan hier.