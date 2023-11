De Britse superspion James ‘007’ Bond krijgt een nieuwe videogame, ditmaal van ontwikkelaar IO Interactive. We kennen deze studio natuurlijk van de recente Hitman-games, dus James Bond past eigenlijk perfect in hun straatje. De CEO van IO Interactive, Hakan Abrak, sprak in een interview over het opkomende ‘Project 007’ en wat de verdere toekomst zal brengen.

De ontwikkelaar heeft namelijk grootse plannen: men wil graag meerdere games maken rond James Bond.

“I would love players to look back on multiple Bond games by IO and go, ‘Wow, that was quite a journey!’”

Er werd hierbij gevraagd of het team dezelfde visie wilt realiseren als indertijd met de Hitman-games: meerdere games in eenzelfde universum die verspreid zullen worden over verschillende jaren.

“Yeah, absolutely. I mean, that’s the dream. That’s the ambition. And it’s also how we always talked about it.”

Bereid je dus al maar voor op veel 007-gerelateerde content in de komende jaren!